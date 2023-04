Fiorentina-Spezia fra passato e presente: quanti doppi ex nella sfida

Fiorentina-Spezia è anche partita dai tanti volti conosciuti e noti. Sia in campo che in dirigenza, ritroveranno il Franchi molti ex viola, alcuni indimenticati

Redazione VN

L'edizione odierna di Repubblica legge Fiorentina-Spezia anche in ottica ex. Sono in effetti tanti i giocatori transitati fra la piazza viola e quella bianca, specialmente negli ultimi mesi, mentre per qualcuno è stato un ritorno in Serie A dopo tempo.

Per tutti i gusti — Il più "fiorentino" del gruppo è senza dubbio Leonardo Semplici, oggi allenatore dei liguri, che oggi siederà su una panchina del Franchi che gli è sempre mancata in carriera ma che lo vedrà a 11 chilometri da Tavarnuzze, casa sua. È tifoso viola, ha allenato la Primavera e non si è mai sottratto quando si è parlato di Fiorentina. La sua speranza è quella di fermare i viola (ci riuscì nel 2018 con la Spal, per uno 0-0 che volle dire salvezza). Con lui Eduardo Macia, che lo ha voluto nel Golfo Dei Poeti ma che è altro grande ex: dal 2011 al 2015 ha guidato insieme a Pradè dalla scrivania viola: ora porta la sua conoscenza ai Platek. Con lui c'è Stefano Melissano, fresco ex dopo un anno passato al fianco di Italiano. A corredo anche i calciatori: Zurkowski e Dragowski su tutti. Il primo ha trovato poco spazio con diversi tecnici, il secondo ha all'attivo 86 partite in viola e oggi sarà celebrato dalla sua ex tifoseria.