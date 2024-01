Fiorentina, rivoluzione in attacco: Kean, Dia, ma la Roma cede Belotti

Girandola di nomi per l'attacco della Fiorentina. Le ultime ore sono state quelle di Moise Kean. Suggestione che poi tanto campata in aria non è. Gli intermediari sono al lavoro per capire se ci siano margini per portarlo a Firenze dopo il rinnovo del contratto con la Juventus. Operazione fattibile solo in prestito, ma la prospettiva di giocare con continuità in una squadra di vertice lo affascina anche in ottica Nazionale. Senza presenze e gol gli Europei resterebbero un miraggio. Lì nel mezzo dell’attacco viola si sta muovendo qualcosa al di là di Kean. Tutto resta legato a Nzola, ma ieri si è fatta avanti anche la possibilità di uno scambio di prestiti con la Salernitana(che ha già preso Niccolò Pierozzi): l’attaccante angolano alle dipendenze di Inzaghi e Boulaye Dia a Firenze. Nome che ritorna dopo i tentativi estivi, anche se il senegalese è infortunato e non tornerà prima di metà gennaio. Non solo, perché radiomercato registra i consueti ’rumors’ su Andrea Belotti che in questa sessione di mercato potrebbe lasciare la Roma. Lo riporta la Nazione.