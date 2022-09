Fiorentina-Riga, parla Starkovs: “Fiorentina, attenta. Sono una squadra tosta”

L'ex calciatore e bandiera del calcio lettone, Aleksandrs Starkovs , è stato intervistato ai microfoni del Corriere dello Sport per la sfida di Conference League della Fiorentina contro l'RFS Riga. L'ex ct ha voluto subito mettere in guarda i viola: "Non illudetevi. I ragazzi di Moroz sono gente tosta. Altro che dilettanti allo sbaraglio come qualcuno potrebbe pensare a Firenze".

"L'RFS è un misto di giocatore lettoni e stranieri. Gente di mestiere e di carattere. Certamente la Fiorentina è favorita, ma i "nostri non verranno in Italia a fare i turisti. Per loro sarà una grande occasione per mettersi in luce nel panorama europeo".