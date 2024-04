Fiorentina-Genoa, la probabile formazione: Italiano cambia, dubbi nel mezzo

Ritorno al futuro direbbe qualcuno, ma quello che conta in casa Fiorentina è soltanto il presente. Alle ore 18.30, Vincenzo Italiano sfida chi, il prossimo anno, potrebbe prendere il suo posto, Alberto Gilardino.Fiorentina-Genoa è una sfida che vale tanto, ma che sarà condizionata dalla sfida di giovedì contro il Viktoria Plzen. Partendo dalle formazioni, con il tecnico viola pronto a cambiare e non poco. Terracciano sicuro in porta, con a destra ballottaggio tra Dodò e Kayode. Nel mezzo la coppia Quarta-Ranieri e Parisi a far rifiatare Biraghi sulla sinistra. Nel mezzo ecco i primi dubbi. Bonaventura c'è, sta bene e dovrebbe partire titolare. Chi al suo fianco? Non Arthur e non Maxime Lopez. Pronto uno tra Mandragora e Duncan. Beltran non dovrebbe riposare, a differenza di Nico Gonzalez che partirà dalla panchina. Per quanto riguarda la punta, l'unica opzione si chiama Belottidopo l'infortunio di Nzola.A sinistra Kouamè al posto di Sottil.