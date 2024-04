VN – Nzola assente contro il Genoa: il motivo

Nella partita di campionato di domani sera contro il Genoa Mbala Nzola non fa parte della lista dei convocati

Appena è stata diramata la lista dei convocati in vista della partita di domani contro il Genoa e subito saltata all'occhio un'assenza inaspettata. Mbala Nzola non farà parte della squadra che giocherà la prossima partita al Franchi.

Il motivo? Un affaticamento muscolare che non gli ha permesso di essere al 100% della condizione. Da qui nasce la scelta di Italiano di non convocare l'angolano, che dovrebbe essere poi disponibile per il ritorno di Conference League contro il Viktoria Plzen giovedì.