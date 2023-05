Fiorentina e l’ottavo posto: lo scontro con Monza, Bologna e Torino

Venerdì sera la Fiorentina scenderà in campo contro il Sassuolo per centrare la vittoria e sperare in incroci favorevoli con le altre. Infatti, il destino non è nelle mani dei viola

La Nazione si sofferma sulla lotta per l'ottavo posto. Venerdì sera la Fiorentina scenderà in campo contro il Sassuolo per centrare la vittoria e sperare in incroci favorevoli con le altre. Infatti, il destino non è nelle mani dei viola. Il Torino, a pari punti, giocherà contro l'Inter. Il Monza andrà a Bergamo a cercare la vittoria e il Bologna affronterà il Lecce. La Fiorentina ha tutti gli scontri diretti a sfavore quindi serve vincere e sperare in uno scivolone della squadra di Cairo. Alla Fiorentina potrebbe bastare anche un pari, ma l’incastro prevederebbe uno stop del Torino e un pareggio (o ko) di Monza e Bologna. (LE COMBINAZIONI)