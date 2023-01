Ferrara: “Cabral come Batigol? Allora Pupo è Mick Jagger”. E su Ikoné…

Nell'ormai classico editoriale del sabato sulle pagine sportive de La Nazione, Benedetto Ferrara con il suo sarcasmo commenta le vicende di casa Fiorentina, soffermandosi in particolare su due calciatori della rosa gigliata, Arthur Cabral e Jonathan Ikoné, ma anche su Vincenzo Italiano. Di cui dice: "In ogni caso la frase più bella del post-Monza è sua. Questa: «Una volta andati in vantaggio, se avessimo trovato il giusto guizzo avremmo portato a casa la partita». Un’analisi tecnica attenta che ricorda quel classico senza tempo: «Se la mi nonna aveva le rote era una cariola». O forse una tramvia, se vogliamo aggiornare il tutto. Il tecnico piace e non piace. Ha fedeli e insoddisfatti. Fa parte del gioco". Poi, su chi ha paragonato l'ex Basilea a Batisuta per il gol siglato ai brianzoli, Ferrara immagina che "il giorno dopo chi lo ha scritto sia andato a confessarsi. Niente contro il nostro centravanti, ci mancherebbe. Bello il gol. E’ piaciuto anche al grande Batigol, che è un signore e ha messo un emoticon dedicato a Cabral. Che però sta a lui come Pupo sta a Mick Jagger". Infine su Ikoné: "Arriva il Sassuolo di Berardi, il principe degli ex obiettivi. Il vorrei ma costa troppo e, vista l’età, non si può fare plusvalenza. Meglio Ikoné, che costa la metà e nei dribbling ha pochi rivali. Sì, vero, poi c’è il dopo, cioè il tiro in porta. Sì, porta spesso in teoria: in curva, ma anche in fallo laterale. Giusto insistere sulla questione dell’esterno col piede invertito che ha invertito pure le scarpe. Questa la spiegazione più logica. Forza Ikonè, ce la puoi fare".