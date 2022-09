Esame di coscienza per la società: scaricare Italiano sarebbe imperdonabile

Non usa mezzi termini Tuttosport nel presentare Fiorentina-Verona di oggi. Solo con un successo, che manca da un mese e da 7 partite, verrebbero spazzate via le voci che lievitano chiamando in causa prima di tutti (e non sempre a ragione) l'allenatore. In realtà la prima che dovrebbe farsi l'esame di coscienza è la società, chiamata a supportare Italiano ea non scaricarlo, perché sarebbe un errore imperdonabile. Perché nel calcio si vince e si perde tutti assieme.