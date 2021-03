Diritti TV a DAZN, società viola soddisfatta

La Serie A per tre anni in esclusiva su Dazn, dal 2021 al 2024: la Fiorentina non nasconde la propria soddisfazione per aver sostenuto – e in qualche caso formato – l’onda dei club che hanno votato a favore del passaggio da Sky a Dazn. Questo quanto possiamo leggere su La Nazione, oggi in edicola. Nella visione di Commisso, infatti, la fruizione del calcio sarà sempre più multimediale. Oltre alla televisione, che per ora resta il primo canale di diffusione, lo sviluppo interesserà lo streaming e la fruizione delle partite attraverso i dispositivi mobili. Per questo motivo Dazn, oltre all’offerta economica superiore, è stata considerata più competitiva e funzionale. La Fiorentina in particolare ha cercato di sensibilizzare le altre proprietà americane (Roma, Parma, Bologna) stabilendo ottimi rapporti anche per il futuro. La Serie A, grazie al Presidente viola “sbarcherà” anche negli Stati Uniti

