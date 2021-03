De Siervo sui diritti TV a DAZN: “Lega A all’avanguardia nel mondo”

A margine dell’avvenuta assegnazione dei diritti TV per il triennio 2021/2024 a DAZN, si è espresso anche l’AD della Lega Luigi De Siervo. Le sue parole sono arrivate dalla nota della Lega:

Per l’assegnazione sono arrivati i voti di 16 società, ritrovando un consenso che altre volte era mancato. La proposta porta la Lega Serie A all’avanguardia nel panorama mondiale delle grandi Leghe sportive. Questo ha una rilevanza importante per tutto il Paese e riteniamo che sia un volano importante per accelerare il processo di digitalizzazione dell’Italia.