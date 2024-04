Dal Bologna all’estero: tutte le strade per il futuro di Vicenzo Italiano

Davanti a Vincenzo Italiano si aprono molte strade. A oggi l’ipotesi più concreta lo porterebbe a Bologna, con Sartori che lo considera la primissima scelta in caso di addio di Thiago Motta anche se il direttore rossoblù non si è ancora arreso all’addio dell’attuale allenatore. Per questo non si è andati oltre qualche chiacchierata. Con una specifica: Italiano ha delegato tutto ai suoi rappresentanti restando (appunto) totalmente concentrato sulla Fiorentina. Il Napoli invece (forse scottato dal rifiuto di un anno fa) non si fa sentire da un po’ mentre la Roma (che aveva messo il tecnico viola in cima alla lista) è sfumata col rinnovo di De Rossi. Sottolinea il Corriere Fiorentino, che di certo c’è che ora come ora il mister non prende in considerazione piste estere (ieri l’Equipe parlava dell’interesse del Marsiglia).