Da La Spezia: se salta la trattativa con la Fiorentina, Italiano resta

Secondo quanto raccolto dal sito Spezia1906.com, la proprietà dello Spezia non ha mai parlato di esonero di Italiano o di allontanamento. Una presa di posizione netta e definita, come sempre è stata fin qui. In caso di mancato passaggio di Italiano alla Fiorentina, dunque, l’allenatore resterà allo Spezia come da accordi presi a inizio giugno.