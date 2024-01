CorFio: “Fiorentina, adesso può bastare per accorgerti dei rischi che corri?”

Se la Fiorentina non ha ancora vinto una partita nel 2024, «un motivo ci sarà». Se in campionato ha raccolto un punto nelle ultime tre partite, pure. Se ha segnato due gol nelle ultime cinque (coppe comprese) sarà perché qualcosa manca. E poi la classifica, che adesso dice quinto posto ma, soprattutto, vede il Torino (decimo) a soli tre punti. Può bastare, per accorgersi dei rischi che si stanno correndo? Chissà. Quel che è certo è che pretendere tanto di più da questo gruppo è difficile. Forse impossibile. E quanto successo ieri sera ne è la miglior dimostrazione possibile. Perché se l’Inter era in emergenza, la Fiorentina si è presentata all’appuntamento con una formazione a dir poco rabberciata. Colpa del mercato (non a caso, forse, ieri attorno allo stadio sono apparsi volantini che invitavano Commisso a svegliarsi)e della condizione (evidentemente ancora troppo precaria per correre rischi) di Nico Gonzalez e Sottil. E basta pensare a quanto successo poco prima del fischio d’inizio per capire di cosa stiamo parlando. Lo riporta il Corriere Fiorentino.