FOTO – “Commisso svegliati”. Al Franchi un opuscolo contro la società

I rinforzi sperati per il mercato di gennaio non arrivano e allora al Franchi spunta un opuscolo che recita "Commisso svegliati". Il malumore è crescente tra il tifo viola, che prima dell'importantissima sfida contro l'Inter ha espresso il suo disaccordo per l'immobilismo che sta regnando in tema di trattative. E si invita il presidente viola a prendere in mano la situazione.