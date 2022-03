Contro l’Inter per invertire un trend. Italiano all’esame di maturità definitivo

La Fiorentina con le big fa fatica, ma l'Inter non attraversa il suo miglior periodo: sognare si può

Se l’affetto dei tifosi non mancherà, la Fiorentina è chiamata a ben figurare contro una grande del nostro calcio e invertire quello che quest’anno è di fatto l’unico tallone d’Achille della squadra di Vincenzo Italiano, il rendimento contro le prime delle classe (I DATI). Davanti alla Fiorentina, infatti, ci sarà un Inter che in sole due occasioni è uscita col cerino in mano da una sfida davanti al proprio pubblico (Milan e Sassuolo) e che in casa è riuscita ad ottenere 32 punti sui 59 disponibili. Ecco perché, numeri alla mano, la sfida di sabato vede i viola nettamente sfavoriti. Ma, complice anche un periodo di difficoltà della corazzata nerazzurra, la Fiorentina può a fare lo scherzetto a domicilio a Simone Inzaghi.