Commisso, avanti tutta sul Viola Park: cantieri aperti in agosto

Avanti tutta. Rocco Commisso non vuol perdere un istante e anche per questo - scrive il Corriere Fiorentino - il cantiere del Viola Park resterà aperto tutto agosto. Tra Covid e problemi legati alla guerra in Ucraina, i lavori a Bagno a Ripoli avevano subito qualche inevitabile ritardo. Proprio per questa ragione la Fiorentina ha insistito perché la Nigro Costruzioni — la ditta appaltatrice — accumulasse materie prime così da mandare avanti il lavoro. Inoltre i tecnici viola hanno ottenuto che gli operai fossero comunque al lavoro anche nelle settimane intorno a Ferragosto. In questo modo il Viola Park recupererà il tempo perduto.