Cercato e voluto, ma non è bastato: tutta la delusione di Maxime Lopez

La Nazione si è soffermata su come la panchina della Fiorentina non incida nelle partite. L'esempio più eclatante ha un nome e un cognome, Maxime Lopez. Per vari motivi, non si sta dimostrando il giocatore adattato alle esigenze. O meglio: doveva essere l’uomo in grado di cambiare inerzia e velocità alla squadra, ma che fino ad ora è apparso lontano parente di quello visto e ammirato con la maglia del Sassuolo. Uomo cercato più volte dalla Fiorentina anche in passato, proprio perché le sue qualità potevano essere adatte alle esigenze viola. Se a questo aggiungiamo che Nzola è un enigma, Parisi sta cercando una sua identità, Kouame è ko per la malaria, Barak non è quello dello scorso anno, Beltran ora è titolare, Infantino non è pronto, Dodo è in ripresa e Ikone non incide, ecco che è difficile dare una scossa a gara in corso. Problema non da poco, soprattutto ora che si torna a giocare ogni tre giorni e serve centellinare le risorse.