La Fiorentina e il dilemma del sesto uomo: chi entra non incide

Vi ricordate di Vinnie Johnson, chiamato dai compagni dei Detroit Pistons ’micro onde’? Sì, quel cestista che si riscaldava velocemente, entrava in campo e incideva. Erano gli anni 80 quando nella pallacanestro nacque il così detto "sesto uomo", un giocatore capace di entrare a gara in corso e risolvere le situazioni più complicate. Partendo da ciò, la Nazione si sofferma su come la Fiorentina non abbia un vero "sesto uomo". Chi entra la panchina non incide e lo dicono i numeri: nel corso delle gare fino a qui giocate dalla Fiorentina sono stati 129 i cambi che hanno coinvolto, a vario titolo, tutti i reparti, ma solo in sei occasioni chi è entrato ha lasciato il segno, cioè ha segnato. Infortuni, condizioni precarie e molti altri motivi. Ma ciò che conta è che la Fiorentina deve fare i conti con una panchina che non dà soluzioni valide.