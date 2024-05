Cecchi: “Nico il boxer di pregio viola. Il suo talento non si è dissipato”

"Si è abbassato a mirare la porta, come se l’angolo sguarnito alla sinistra di De Gregorio fosse il birillo rosso e il suo un colpo di goriziana. Poi altre giocate a rammentare agli smemorati le sue potenzialità. Perché Nico Gonzalez oggi è un giocatore in chiaroscuro e non c’è dubbio che la seconda parte della sua stagione non sia stata all’altezza della fama. Ma è anche vero che quando la Fiorentina si era issata sul Pordoi della classifica fino al 4° posto, il merito era anche suo eccome. Così com’è vero che senza di lui l’orizzonte della Fiorentina si fa più stretto. Perché da sempre le buone squadre arrivano lontano se hanno in rosa giocatori di cilindrata adeguata. E lui nella rosa viola è l’elemento con più cilindri nel motore. Il boxer di pregio. E allora in una partita come quella col Monza parca di motivazioni, il suo gol rappresenta a suo modo un messaggio e una speranza. Il messaggio che il suo talento non si è dissipato. La speranza che fra 15 giorni ad Atene su quella gara possa esserci il suo sigillo. Incrociamo le dita."