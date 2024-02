Biraghi, il gruppo prima di tutto: leader indispensabile nella crisi viola

Nel momento più difficile sono i leader a dover proteggere il resto del gruppo e a metterci la faccia. Esordisce così il pezzo di Repubblica Firenze dedicato a Cristiano Biraghi. Il capitano della Fiorentina non si è mai sottratto al confronto con società, tecnico e tifosi. Discusso, criticato, spesso messo nel mirino proprio dalla tifoseria per alcuni errori di troppo e per quel suo carattere a prima vista avvolto da una corazza, da un velo di freddezza. Fin dal suo arrivo, però, e in special modo da quando indossa la fascia di capitano, ereditata dopo la scomparsa di Davide Astori, Biraghi si è sempre dimostrato un leader dentro lo spogliatoio. Un martello in allenamento, ma anche un compagno di battaglie sportive che non lascerà mai soli i propri compagni. Per questo il suo sfogo a Lecce, dopo il ko subìto in rimonta, aveva colpito un po’ tutti. In quelle parole, scagliate contro chi a suo parere non aveva tenuto il cervello connesso, era andato oltre l’amarezza. L’intenzione era giusta: togliere alibi, rimettere al centro l’obiettivo della squadra ed evitare così di tornare sui temi del mercato, delle ambizioni personali. Il gruppo prima di tutto, insomma.