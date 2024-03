Belotti e la permanenza a Firenze, la sua volontà è chiara. E Faraoni?

La Fiorentina potrebbe subire un cambiamento di pelle nella prossima annata, sia in panchinache in campo. Il Corriere Dello Sport parla della situazione rinnovi in fase offensiva. Il primo nome è quello di Andrea Belotti. L'ex Toro non ha un diritto di riscatto inserito. Ma la sensazione è che i buoni rapporti tra Fiorentina e Roma possano agevolare un trasferimento a titolo definitivo. Inoltre il Gallo sembra stare bene a Firenze, una piazza dove può essere messo al centro del progetto. Tra gli altri casi da risolvere a fine stagione c'è anche Faraoni. Dipenderà dalla sua volontà, con Dodò che rientra lo spazio per lui diminuirà. Il riscatto è di un milione.