Barone e la visita segreta a Modena, arma elettorale? La vicenda si complica

La visita di Joe Barone al Braglia di Modena non è passata inosservata. Una possibile mossa di pressione al comune, la ricostruzione

La visita di Joe Barone allo stadio Braglia di Modena è passata tutt'altro che inosservata. Dietro questa mossa secondo Repubblica potrebbe esserci il tentativo di mettere pressione al comune di Firenze. Poi la richiesta di proroga oltre il 2026 per i lavori del Franchi. Sostanzialmente la Fiorentina chiede il congelamento dei fondi e di giocare al Franchi. Un invito a Palazzo Vecchio a non iniziare i lavori a marzo. Qualcuno sospetta che la proprietà voglia aspettare le nuove elezioni comunali. La vicenda Franchi assume sempre più i toni di un giallo. Ieri prima della gara col Sassuolo il sopralluogo al Braglia, e le parole sulla questione proprio di Barone. Anche se l'opzione è complessa, il sindaco locale ha smentito i contati con la società viola. Poi c'è l'accordo da trovare con la soccietà del Modena, e la questione dei tifosi viola. Insomma la vicenda è davvero lontana dal risolversi in brevi tempi