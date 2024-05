Atene, è già febbre per i biglietti. A Firenze pronti i maxischermi

Mercoledì 29 maggio alle ore 21, allo stadio Agia Sophia (casa dell’Aek Atene), la Fiorentina ci sarà e sfiderà una tra Olympiacos e Aston Villa nella finale di Conference League. Impianto nuovo da 32.000 spettatori, le richieste per i biglietti saranno migliaia e nelle prossime ore si capiranno modalità di vendita, promozioni e tagliandi disponibili per le due tifoserie. E se una di queste dovesse essere l'Olympiacos le difficoltà logistiche non mancherebbero, vista la vicinanza geografica. E chi resterà a Firenze? Pressoché sicuro l’allestimento in città di diversi maxischermi, ma chissà che non venga aperto il Franchi come accadde lo scorso anno. Lo scrive La Nazione.