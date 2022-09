Atalanta-Fiorentina, storia di accuse e polemiche tra campo e tifoserie

La sfida tra Fiorentina e Atalanta è molto più ampia di quello che il campo racconterà domenica alle 18. I match tra i viola e i nerazzurri negli ultimi anni sono contornati infatti da episodi controversi, accuse e polemiche. A partire dal 2018, con le accuse di simulatore e cascatore di Gasperini a Chiesa dopo la vittoria della Fiorentina di Pioli per 2- 0, fino ad arrivare al gennaio 2020 quando i viola di Iachini vinsero 2- 1 sempre in Coppa scatenando l’ira del tecnico bergamasco per i cori del Franchi.

Una tregua tra i due club fu sancita poche settimane dopo con una maglietta ironica consegnata dai tifosi al tecnico con scritto “ Gasperini uno di noi”. Le tensioni non hanno però riguardato solo il campo, ma anche gli spalti. Atalanta-Fiorentina a Bergamo è infatti stata condizionata in passato da cori e insulti degli ultras. Sul campo neutro di Parma nel 2019 Orsato interruppe la gara per offese a Dalbert per il colore della pelle, mentre lo scorso anno prima Vlahovic e poi Terracciano furono insultati della curva nord . Non sono poi mancate le polemiche arbitrali, soprattutto sulla sponda nerazzurra. Il rigore per mani di Maehle all’andata, il gol annullato per fuorigioco di Hateboer al ritorno e il presunto offside di Bonaventura nel gol decisivo di Milenkovic in Coppa sono stati gli episodi più eclatanti captati di recente. Fonte Repubblica.