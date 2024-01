Arthur: “Dall’Arabia offrivano una somma incredibile ma ho scelto la Fiorentina”

Arthur, centrocampista brasiliano della Fiorentina, ha rilasciato un'intervista al quotidiano spagnolo Marca: il numero 6 viola, di proprietà della Juve ma sul quale pende ancora un diritto di riscatto a 20 milioni pagabile in più esercizi, comincia parlando del suo periodo a Firenze: "Qui va tutto bene. I tifosi per il rumore che fanno allo stadio già li conoscevo, meglio averli a favore che contro. Invece non conoscevo molto bene la città, ma è incredibile. Arte, cibo...si respira calcio. Sono molto felice qui". Arthur è consapevole della concorrenza che incontra al riemergere del desiderio di tornare a essere convocato con il Brasile, ma assicura di sperarci, dato che lavora ogni giorno ed è tornato ad avere continuità.