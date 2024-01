Milenkovic: “Napoli in flessione? No, saranno arrabbiati, non basterà il 100%”

Il numero 4 della Fiorentina non si fida del momento negativo che sta passando la squadra di Mazzarri, prossimo avversario in Final Four di Supercoppa

Intervistato da Sport Mediaset, il difensore serbo della Fiorentina Nikola Milenkovic ha parlato della gara di stasera, semifinale di Supercoppa Italiana contro il Napoli: "Non basterà dare il 100%", assicura l'ex Partizan Belgrado, che sottolinea come l'opportunità in Arabia sia importante per dare continuità al lavoro svolto nel 2022-23. "Dobbiamo provarci, anche se le altre tre squadre sono molto forti. Siamo ambiziosi e abbiamo tanta fame.