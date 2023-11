Ancora a secco. Perché queste difficoltà? Le possibili soluzioni

Alzi la mano il tifoso viola che, guardando Fiorentina-Juventus, non abbia provato quella sensazione di frustrazione: 25 tiri a 4, 18 occasioni da gol a 4, 9 corner a 2, 448 passaggi riusciti contro 178, 41 cross a 5 (dati Lega Serie A). E poi ancora: i bianconeri hanno avuto un possesso palla totale nella metà campo viola di un minuto e 41 secondi. Il tempo necessario, o poco più, per segnare il gol dello 0-1 e vincere. Come scrive il Corriere Fiorentino, si può discutere all’infinito sull’estetica o su quanto una squadra possa crescere giocando così. Il problema però, per stare in casa Fiorentina (il 48% del possesso viola è stato fatto nella propria metà campo, anche questo fa riflettere sulle difficoltà avute nello sfondare il bunker), è che quella dell’altra sera è stata soltanto la punta dell’iceberg di una questione che ormai non può più passare sotto silenzio. C0è una grande difficoltà nel trovare la porta, soprattutto con i due centravanti. Non a caso son bastate tre partite a secco di Nico Gonzalez per mandare in bianco i viola e, di conseguenza, per infilare un terzetto di sconfitte consecutive. Una serie negativa che con Italiano si era già verificata nel 2022, quando la sua Fiorentina perse prima con la Salernitana (2-1), poi col Milan (1-0) per poi schiantarsi (0-4) nel recupero con l’Udinese. Non era mai successo insomma, con questo allenatore, che i viola restassero senza segnare per tre match di fila.