Rosella Sensi: “Sapevo bene chi era Barone, ma non avevo mai conosciuto Joe”

Continua sui social la pioggia di messaggi di cordoglio per la scomparsa di Joe Barone. Ecco quello di Rosella Sensi , presidentessa della Roma dal 2008 al 2011.

"Stento a crederci. Qualche tempo fa eravamo a cena insieme, a parlare di calcio e ridere. Sapevo bene chi era Barone, ma non avevo mai conosciuto Joe: un uomo educato, disponibile, amichevole e molto esperto di quello sport che ha sempre seguito con passione. Oggi sono addolorata, e lo sono stata già dalla notizia del malore. Te ne vai proprio nel giorno della festa del papà, il mio pensiero più grande va ai tuoi splendidi quattro figli, a tua moglie e a tutta la Fiorentina che in questi anni ha avuto l’onore di avere una persona che ha fatto tanto per la sua squadra".