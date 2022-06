Intanto Dragowski si è sposato. E tra gli invitati c’è Zurkowski (FOTO)

Il portiere polacco è convolato a nozze, tra gli invitati anche il connazionale Zurkowski, in attesa di conoscere il futuro

In attesa di conoscere la sua prossima squadra, Bartlomiej Dragowski nella giornata di ieri ha potuto gioire fuori dal campo. Il portiere polacco, infatti, è convolato a nozze con la bella fidanzata, Agnieszka. Tra gli invitati, come testimoniano le foto pubblicate su Instagram, anche il connazionale Szymon Zurkowski, anch'egli accompagnato dalla fidanzata, in dolce attesa. Il centrocampista classe '97 attende, a sua volta, di conoscere dove giocherà: Empoli e Fiorentina devono ancora decidere il suo futuro.