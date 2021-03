Altra giornata di compleanni in casa Fiorentina: oltre a Kokorin, anche il direttore sportivo Daniele Pradè spegne le candeline, oggi 19 marzo. In attesa di conoscere se il proprio futuro sarà ancora in riva all’Arno. Il suo contratto, infatti, è attualmente in scadenza il prossimo 30 giugno. La redazione di Violanews.com si unisce agli auguri per il Ds Pradè.

