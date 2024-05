Spalletti convoca Antognoni e gli altri fantastici “10” a Coverciano

L'idea di Spalletti si concretizzerà presto. Il Ct dell'Italia durante un'intervista di qualche settimana fa aveva lanciato la suggestione di riunione i più grandi numeri 10 della storia della Nazionale (dagli anni '60 in poi) per caricare il gruppo azzurro in vista dell'Europeo. E come comunica la Figc, lunedì 3 giugno sarà il giorno dei numeri 10. Nello specifico saranno presenti a Coverciano Roverto Baggio, Alex Del Piero, Francesco Totti, Giancarlo Antognoni e Gianni Rivera, Campioni del Mondo o Palloni d’Oro (nel 1969 Rivera, nel 1993 Baggio). Il programma prevede per loro una giornata con gli Azzurri, in ritiro dal 31 maggio al Centro Tecnico Federale per preparare EURO 2024. Arriveranno in tarda mattinata, incontreranno il Ct e a seguire pranzeranno con la squadra. Poi nel pomeriggio indosseranno delle casacche speciali e saranno in campo con il gruppo durante la seduta di allenamento.