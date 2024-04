Giorgetti: “Male Italiano, ma a Bergamo mi aspettavo le parole di un dirigente”

Parole di Italiano sull'agonia? Un allenatore deve essere sempre preparato, anche a caldo nel post partita. L'eccesso di sincerità è stato inappropriato. È un aspetto sul quale Italiano dovrà lavorare, così come sul questionare coi tifosi in tribuna. Dal punto di vista della comunicazione è rimasto molto sincero, forse troppo. Mi stupisce che in società nessuno gli faccia notare che sarebbe meglio limitare questi atteggiamenti. Una cosa he mi ha colpito e dispiaciuto è che mi sarei aspettato un dirigente per assumere una posizione critica nei confronti dell'arbitraggio. Sul rigore non ravvisato e sulle immagini del fuorigioco di un millimetro che è stato mostrato il giorno dopo".