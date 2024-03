Giorgetti: “Le ambizioni della società non credo convincano Italiano”

"Llorente ha fatto un gran gol, da attaccante. Mi sembra che dalle parole di Italiano il pari debba ancora passare. Il livello della Conference non è altissimo, ma se il grado di attenzione è basso prendi 3 gol come all'andata. Serve la testa in queste partite, Mandragora libero in area che segna di destro in Serie A non succederà mai. L'approccio a Budapest è stato leggero. Dipende tutto dalla concentrazione dei tuoi giocatori. Sono curioso di rivedere Beltran, con la Roma è mancato. Non rinuncerei mai a Nico, ma per l'Atalanta lo risparmierei, così come Arthur. Con l'Atalanta è fondamentale, una delle ultime chances per togliersi una soddisfazione. Bonaventura è tornato su buoni livelli nelle ultime gare."