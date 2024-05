Ferrara: “Essere di Firenze non basta più, dopo 23 anni serve un trofeo”

Intervenuto a Radio Bruno, il giornalista Benedetto Ferrara ha parlato così del momento viola: "Il mio cuore è concentrato sul 29 di maggio. Il campionato è sicuramente interessante e bisogna fare bene in queste giornate, arrivando alla finale in condizione e con entusiasmo. Inoltre per Italiano quella col Napoli sarà l'occasione per salutarsi col pubblico fiorentino. Però questa coppa sarà da dedicare a Davide, al direttore, e soprattutto ai 23 anni di attesa dei tifosi fiorentini. Siamo fortunati per la bellezza, per l'arte, il cibo, ma la città merita un trofeo: non basta più dire 'sono di Firenze' per aver vinto. Il valore di una coppa alzata ha un grande rilevanza anche per Commisso.