Bocci: “Pradè non sbaglia allenatore. Champions? Tenere duro ora forse non basta”

Intervenuto a Radio Bruno, il giornalista Alessandro Bocci ha commentato così le ultime dal mondo viola: "Pradè non ha mai sbagliato ultimamente sugli allenatori. Quella di Italiano è stata una scelta in cui il club ha guadagnato tantissimo, sono convinto che si possa stare molto tranquilli. Penso che in questo momento però la sua premura è di star vicino alla squadra. Milan? L'assenza più pesante è quella di Theo. Gabbia è un ottimo sostituto, probabilmente è anche davanti a Kjaer. Non mi pare una grave emergenza quella dei rossoneri, al netto della mancanza di Theo. Pioli si prende molti rischi pur di far gol, non farà le barricate: potrebbe uscirne una partita molto spettacolare. Ma servirà la viola vista contro la Lazio".