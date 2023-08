VN – Allenamento e poi partenza: i motivi delle assenze di Amrabat & Co.

Cinque assenze in casa Fiorentina che potrebbero pesare in vista della partita di domani: tutte le motivazioni

La Fiorentina ha iniziato la sua rifinitura al Viola Park in vista della sfida di Conference League di domani contro il Rapid Vienna. Come raccolto dalla nostra redazione, diverse le assenze in rosa: partendo da quella di Ikoné a causa solito problema che gli ha fatto saltare la sfida con il Genoa. Ai box pure Kayode per influenza con tonsillite, mentre lavoro personalizzato per Amrabat. Ovviamente assenti i soliti Barak e Castrovilli a causa dei rispettivi infortuni.