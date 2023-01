Viola in prestito, Gentile saluta anzitempo la Pro Vercelli

Si interrompe anzitempo un altro prestito che riguarda i giovani della Fiorentina. Nelle ultime ore vi abbiamo raccontato di Spalluto e di Agostinelli, in questo caso parliamo di Davide Gentile, terzino classe 2003 approdato la scorsa estate alla Pro Vercelli. La sua si è rivelata una stagione sfortunatissima a causa dell'infortunio alla spalla che lo ha messo ko a metà ottobre, dopo un inizio di campionato in cui aveva collezionato 2 presenze in Serie C. Gentile farà ritorno alla Fiorentina con il primo obiettivo di curarsi e ritrovare al più presto il campo, magari tornando a dare il suo contributo alla Primavera viola di Aquilani.