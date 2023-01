VN – Nuova sistemazione per Spalluto: il giovane attaccante dice addio alla Ternana

Il giovane attaccante di proprietà della Fiorentina Samuele Spalluto saluta la Ternana e si accasa al Novara, squadra che lotta nella zona playoff del Girone A di Serie C. Dopo mesi difficili vissuti in Umbria, il classe 2002 ha deciso di scendere di categoria per trovare maggiore continuità e possibilità di mettersi in mostra. Nelle fere, infatti, Spalluto da inizio stagione aveva totalizzato appena tre presenze, con 14' totali giocati. Troppo poco per un attaccante che deve crescere. Da qui la scelta di andare in C, in un club comunque importante, per poter avere più spazio. Domani l'ufficialità dell'operazione (in prestito) tra Fiorentina e Novara.