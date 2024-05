Viola in Europa, ma quale? L’EL è possibile anche attraverso il campionato

Europa League, due possibilità

La Fiorentina, come ben sappiamo, avrà la chance di raggiungere l'Europa League tra soli sei giorni, ad Atene. Vincendo la finale contro l'Olympiacos, infatti, i viola accederebbero di diritto ai gironi dell'EL da testa di serie. Ma non solo. Guardando la classifica, la Fiorentina si trova a sole tre lunghezze dalla Lazio e quindi ancora raggiungibile considerando il recupero del 2 giugno contro l'Atalanta. Gli scontri diretti sono in parità (1-0 all'Olimpico, 2-1 al Franchi), ma la differenza reti complessiva è a favore dei viola. Se quindi la Lazio dovesse perdere contro il Sassuolo, già retrocesso (improbabile, ma nel calcio non impossibile), e la Fiorentina vincesse a Bergamo, i viola si prenderebbero il settimo posto qualificandosi per la prossima Europa League.