Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, è intervenuto nel corso del Pentasport:

Le parole di Marotta? Non mi piacciono. Il calcio deve fare da solo, non può chiedere aiuto allo stato. In questo momento c’è molta gente che ha problemi superiori. Non mi risulta che in questo momento nessuno nei fatti abbia tagliato gli stipendi.

Mi piace che sia stato “Ciccio” Rialti, simbolicamente, ad aver riportato Prandelli a Firenze. Quando sbagli un’esperienza come quella “mondiale” fai fatica. Se sbagli, in questo ambiente è difficile rientrare. Mi piace che provi a farlo a casa sua, a Firenze.

La squadra presa individualmente è molto buona, Se hai Callejon, Ribery, Amrabat, Castrovilli, Pezzella etc. Davanti hai dei giovani come Cutrone, Vlahovic e Kouame. Hanno tutti delle qualità, il più forte è il serbo, ma il suo limite è che pensa di esserlo. Kouame ha dei numeri, deve dimostrare di valere quello che tutti noi pensiamo che valga. Cutrone paga di non essere centrale nel progetto fino ad ora, l’alternanza offensiva non lo aiuta certamente. Viene da un’esperienza negativa in Inghilterra, non vorrei facesse come Paloschi, anche lui proveniente dal settore giovanile del Milan.