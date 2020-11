Marotta: “Perdite Serie A? Situazione drammatica per i club, vicini al default”

L’amministratore delegato dell’Inter ha parlato a Varese News:

La situazione economica per i club è devastante, siamo davanti a un default. Si calcola che la Serie A produca 4 miliardi di euro a stagione, ed in un anno normale il deficit era di circa 700 milioni. Nel 2020 andiamo verso il 50 per cento. Il costo del lavoro è sproporzionato rispetto al fatturato, soprattutto gli ingaggi dei giocatori. Anche gli sponsor hanno iniziato a ridurre gli investimenti pubblicitari. Siamo davanti a una situazione drammatica dal punto di vista finanziario.