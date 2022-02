Tribunale FIGC: la Samp paghi ai viola i restanti 400mila euro per Montella

A partire da un certo momento la Samp ha cominciato a ritardare i pagamenti e a chiedere dilazioni. Fino a cumulare il debito

La Sampdoria deve versare alla Fiorentina i residui 400mila euro per il pagamento della clausola rescissoria di Vincenzo Montella . Così - scrive il giornalista Pippo Russo su Calciomercato.com - è stabilito in una decisione del Tribunale Federale Nazionale Figc, sezione vertenze economiche. Emessa lo scorso 4 febbraio e pubblicata una settimana dopo, la decisione porta definitivamente alla luce una vicenda intorno alla quale molto si è detto e, soprattutto, molto si è negato.

Adesso il testo del provvedimento sgombra il campo da ogni dubbio e versione di comodo: una cifra è stata pattuita fra la società viola e quella blucerchiata per consentire all'allenatore di liberarsi del vincolo contrattuale con la Fiorentina dei Della Valle e accasarsi con la Sampdoria di Ferrero. Ammontare della cifra: 1 milione di euro. Che nel corso di questi anni non è stata pagata per intero. A partire da un certo momento la Samp ha cominciato a ritardare i pagamenti e a chiedere dilazioni. Fino a cumulare un debito residuo di 400mila euro (327.869,00 euro più Iva, per l'esattezza).