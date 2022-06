Torreira: “Volevo restare alla Fiorentina. Futuro? Italia o Spagna”

L'ex viola Lucas Torreira è stato intervistato lo scorso settimana da El Telegrafo. Queste le sue parole sul presente e sul futuro professionale: "Stiamo parlando con molte squadre, ma se ne sta occupando il mio rappresentante. Io per ora mi godo le vacanze. E' stato un anno lungo ed estenuante, voglio godermi la mia famiglia. Fiorentina? Volevo restare a Firenze ma non è successo per vari motivi quindi cercheremo un'altra destinazione".

Torreira continua: "Boca Juniors? E' molto difficile. Ho fatto un'ottima stagione e ho ancora un anno di contratto con l'Arsenal, quindi chi mi vuole deve comprare il mio cartellino, che oggi vale circa 15 milioni, a titolo definitivo. Ecco perché vedo difficile un mio trasferimento al Boca, anche se non perdo mai la speranza. Provo tanto affetto per quel club e prima o poi mi piacerebbe giocarci. Permanenza all'Arsenal? Nessuna possibilità. Fin dall'inizio mi hanno detto che non avrei avuto il posto, quindi non voglio restare. Ho sofferto molto lì, mi è costato tanto adattarmi. La mia idea è trasferirmi in Italia o in Spagna".