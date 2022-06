Bocci: “Tre colpi in arrivo, pronti per il ritiro. Torreira? Scelta condivisa”

Alessandro Bocci, giornalista del Corriere della Sera, è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno. Queste le sue parole su alcuni dei temi più caldi di casa viola: "Sul mercato la Fiorentina ha fatto un bel tratto di strada, mi sembra che almeno tre colpi siano in arrivo. Penso che l'allenatore possa averli per il ritiro. Il mercato ha preso un'accelerata importante. Dodo è in grado di sostituire bene Odriozola, in spinta è anche più forte. Jovic? Vi confesso che avrei preferito Pinamonti ma si tratta comunque di un grande giocatore. Può avere le caratteristiche giuste per il calcio di Italiano, a differenza di Piatek".