Meno sette all’alba. Il countdown è iniziato. Tra nuovo stadio a Campi Bisenzio (l’analisi dei pro e dei contro) e restyling del Franchi, non dimentichiamoci del pallone. Perché tra una settimana si tornerà a fare sul serio. L’esordio 2.0 è fissato per le 19.30 di lunedì prossimo al Franchi contro il Brescia.

La voglia di calcio a tinte viola è tanta. Così come tante sono le domande. In che condizioni fisiche si presenterà la Fiorentina? Ribery sarà titolare fin da subito? Chi saranno gli interpreti del 3-5-2? La certezza è che i ritmi non saranno alti e che non assisteremo a partite spettacolari. Napoli-Inter e, soprattutto, Juventus-Milan hanno lasciato parecchio a desiderare sul piano del gioco. Normale, legittimo. D’altronde stiamo vivendo una stagione anomala.

La Fiorentina ricomincerà dal Brescia, in guerra contro Balotelli e Raiola e, soprattutto, con un piede e mezzo in Serie B. Avversario non certo irresistibile, ma dopo più di tre mesi di divano il rischio di scivolare sulla classica buccia di banana c’è (gli scongiuri sono d’obbligo). La graduatoria recita tredicesima posizione a quota trenta punti. Lasciamo da parte la gara contro la Lazio. In caso di vittorie contro le Rondinelle e il Sassuolo, la salvezza sarebbe praticamente garantita. Inutile girarci intorno: la priorità è conquistare il prima possibile, senza troppi patemi, la permanenza in A. Le parole di Riccardo Sottil al Corriere dello Sport non fanno una piega. Insomma: prima il dovere, poi il piacere. Traduzione: esperimenti tattici in vista della prossima stagione. Ad esempio l’inserimento di Kouamé, che da domani tornerà ad allenarsi in gruppo.

“Niente scherzi”, ha detto Commisso in collegamento da New York sabato 6 giugno. La costruzione di una Fiorentina in grado di lottare per l’Europa passa da queste ultime dodici partite.