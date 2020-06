Buone notizie in casa Fiorentina. Come riportato, infatti, da Radio Bruno Toscana, Christian Koumé, infortunatosi a novembre, tornerà ad allenarsi in gruppo da domani, a meno di una settimana dalla gara contro il Brescia. Una scelta in più, quindi, per Beppe Iachini in vista del nuovo esordio in campionato, lunedì 22 giugno al Franchi.