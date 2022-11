Sconcerti: “Bianco non è Barella. Jovic? Se esplode va via, è realismo”

La riflessione a 360° sul momento della Fiorentina

Nel corso del filo diretto del "Pentasport" è intervenuto Mario Sconcerti

Italiane in Europa? Il bilancio è complessivamente buono, ma non esaltante. Migliore dell'anno scorso, ma nessuna a parte il Napoli è riuscita a fare un punto con la prima del girone. Mi fa dire che siamo maturi per il secondo posto, non per il primo.

Investire in attacco? Abbiamo tre prime punte con Kouame, non credo serva creare affollamento, a meno che non si riesca a fare scambi particolarmente convenienti. Beto? È un buon giocatore, ma c'è da capire l'evoluzione dei nostri attaccanti. Se Jovic esplode, Cabral può essere la sua buona riserva. Cabral e Jovic insieme? Hanno modi di giocare diversi, la soluzione del doppio centravanti mi sembra da partita iniziata, non dal 1'. Credo che si debba essere realisti, se Jovic esplodesse è chiaro che lo venderemmo. Non sono le società che vendono, sono i giocatori ad andare via. La nostra è un'ottima società, ma non ricca come le altre. Un grande giocatore non può che andare da un'altra parte, è così per tutti.

Portieri? A me è sembrato che Gollini abbia sbagliato abbastanza nelle partite che ha fatto. A Istanbul mi è sembrato che volesse dimostrare la sua differenza. Terracciano non ha molto stile, ma ha molta praticità, si adatta bene al gioco di Italiano. Inoltre è un giocatore della Fiorentina, mentre Gollini no.

Saponara? Sono contento che abbia segnato e abbia fatto quel tipo fi goal. Mi sembrava in grande difficoltà fino ad ora. Ormai ha poca mobilità, ma è anche imprevedibile. Non abbiamo un altro giocatore di quel tipo e può essere utile. Bianco e Distefano? Bianco sembra un giocatore, più regista di Barella. Ha altre caratteristiche. Lui e Distefano vanno bene, ma non so se siano già pronti. Bisogna avere faccia tosta per farli giocare ed essere in condizione di farlo, al posto di chi li metti? Affidarsi ai Primavera è il risultato di un campionato limitato.

Samp e Milan? Comincerei a fare punti a Genova, ne abbiamo bisogno. Al Milan penseremo poi.

Confronto con la Roma? Abbiamo avuto il peggior sorteggio possibile, messaggio pericoloso pensare che sia tutto facile. Sarà difficile già adesso che scendono squadre dall'Europa League e ci sono club forti.