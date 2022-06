S. Esposito: “In Svizzera stanno facendo un dei bei soldoni. Guardate Cabral…”

L'attaccante dell'Inter sottolinea: "Se andiamo a vedere i dati, da gennaio ad oggi le società svizzere hanno incassato un bel po' di soldoni"

Sebastiano Esposito, attaccante di proprietà dell'Inter ma in prestito al Basilea durante l'ultima stagione, ha tirato in ballo il suo ex compagno di squadra Arthur Cabral durante l'intervista concessa dal ritiro della Nazionale: "Siamo disposti ad andare a giocare all’estero, un’esperienza molto formativa a livello culturale e poi è un altro calcio, un calcio che vedono da tante nazioni anche se qualcuno pensa che in Svizzera sia facile".