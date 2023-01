Roma-Fiorentina: il profilo dell’arbitro Antonio Giua

Il profilo di Antonio Giua arbitro designato a dirigere questa sera il posticipo dell'olimpico fra Roma e Fiorentina.

Simone Pagnini

Sarà l’ingegnere sardo a dirigere la Fiorentina a Roma . La gara dei viola all’Olimpico di Roma è stata affidata al 33enne Antonio Giua di Olbia. Il fischietto sardo è un sesto anno di Serie A per cui è un arbitro che sulla carta ha un esperienza tale per fare questo tipo di gare, anche se però sarà la prima della sua carriera.

In questi sei anni di attività ha sempre diretto partite di mezza classifica oppure match che vedevano impegnate le grandi in casa. Visto che, anche per lui, è giunto il momento di alzare l’asticella il designatore lo ha mandato a dirigere questo tipo di gara.

A livello arbitrale è un fischietto con poca personalità e per la gara di stasera non è il massimo. Pignolo anche troppo sul regolamento, poco propenso al dialogo e dal cartellino facile, sicuramente se la partita dovesse alzarsi di intensità si troverebbe in difficoltà soprattutto sulle proteste. In questa stagione ha diretto solo 4 gare in serie A e tutte di metà classifica con 18 cartellini gialli. Diciamo che la designazione di Rocchi è tirata un po’ per la giacchetta, ma non c’erano alternative , visto che la Fiorentina è già stata diretta dai top arbitro e che molti di loro appartengono alle sezioni di Roma.

In definitiva guardando la classifica, come di solito viene fatto quando si decidono gli arbitri, si affrontano la settima contro la decima per cui un arbitro non internazionale e di alto livello ci può anche stare .