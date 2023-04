Rocio: “Quarta ‘regista’? Mancava dai tempi di Gonzalo. E giochiamo meglio”

Ai microfoni di Radio Bruno è intervenuta Rocio Rodriguez, che ha commentato così il momento viola: "La partita contro il Verona è stata quella della svolta, ha cambiato in maniera positiva la stagione della Fiorentina. Anche il Braga sembrava favorito, ma in quel momento la squadra ha reagito e tirato fuori il meglio di sé. Quarta? Può fare quello che mancava dai tempi di Gonzalo Rodriguez. Sta migliorando anche nella scelta in uscita, sa gestire la direzione e i tempi mentre prima andava dritto come un treno.